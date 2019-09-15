رئيس "مستقبل وطن": خطاب السيسي فضح مروجي الشائعات أمام الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الحوار الوطني الثامن للشباب اتسم بالمصارحة والشفافية وكشف كافة الحقائق أمام الشعب ليكون على دراية كاملة بمستقبل وحاضر بلاده.

وأكد "رشاد"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خطاب الرئيس وكلماته أهم ما يميزها هو دقة توقيتها؛ حيث إنها تزامنت مع تصاعد وتيرة حروب الجيل الرابع من خلال بث مجموعة من الأكاذيب والشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أن سرعة رد الرئيس أصاب مروجي هذه الشائعات في مقتل وفضحهم أمام الرأي الشعب المصري.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن خطاب الرئيس حمل الكثير من الدلالات والرسائل المهمة والتي يجب أن نتوقف عندها كثيرا؛ خصوصا وأنها ترتبط بمستقبل وطننا، أولها؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمهد لحياة سياسية ونظام سياسي حقيقي يؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات وحقه الكامل في معرفة كل ما يدور حوله، والمشاركة في صنع مستقبله.

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وأضاف: "وثاني هذه الرسائل والدلالات هي أن مصر تمتلك رئيسًا وبطلًا مغوارًا وزعيما عربيًا كان ولا يزال وسيظل مصدرًا لكل الجهات الغربية التي تستهدف تقويض جهود الارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط لصالح أجنداتهم والاستيلاء على مقدرات شعوب المنطقة التي عانت كثيرًا من ويلات ذلك".

وتابع: "وثالث الدلائل فهي رسالة طمأنية توضح تغير نهج الدولة في مواجهة الشائعات بحيث أصبحت تعتمد على نشر كافة المعلومات، مع سرعة الرد عليها بحيث يمنعها من الانتشار"، أما الرابعة والأهم فهي"حجم قوة وعزيمة الدولة على الاستمرار في نهجها التنموي للنهوض وجعل مصر أمة رائدة".

وأوضح أن حزب مستقبل وطن سيظل داعمًا للدولة المصرية وزعيمها وقائدها الرئيس السيسي، وسيتصدى لأي محاولة للتشكيك في مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن مؤسستنا العسكرية التي فدت هذا الوطن بأرواح رجالها تاج على رؤوسنا جميعا، لن نستطيع أن نرد ولو جزء بسيط من جميلها، وستظل ثقة الشعب في أبطالها راسخة وقوية لن تهتز.