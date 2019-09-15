تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت 45.2%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: كشفت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة وصل إلى 45.2%. وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في داخل البلاد وصلت إلى 45.2% وفي الخارج 19.7%. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، حيث قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

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