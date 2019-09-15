التقديم من هنا.. أبشر للتوظيف تعلن عن وظائف أمن للمنشآت بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية، بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل لوظائف بقوات أمن المنشآت، حيث دعت الوزارة جميع المتقدمين من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، بالدخول علي موقع أبشر للتوظيف الإلكترونية الجديدة.
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وأكدت الوزارة، في بيان لها، علي أن الوظيفة العسكرية التي سوف يتم تعين فيها الأشخاص علي رتبة جندي.
أوضحت الدخلية السعودية، أن التقديم عبر الموقع أبشر للتوظيف، يبدأ من اليوم الأحد، وحتييوم الخميس القادم، بنهاية التوقيت المخصص لاستقبال الطلبات عند الساعة الـ 10 صباحا.
للتقديم في الوظيفة من هنا:
وعن شروط التسجيل في موقع أبشر للتوظيف:
أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
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أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .
أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
ألا يكون متزوجا من غير سعودية .
أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
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