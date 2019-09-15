النيران تلتهم معبدًا مسيحيًا في الأورال

اندلعت النيران بشدة، في كنيسة أرثوذكسية خشبية في قرية فيرخنايا سيسرت بمقاطعة سفيردلوفسك في جبال الأورال الروسية. وتظهر ألسنة النيران وهي تلتهم المعبد، وبقي رجال الإطفاء يقاومون الحريق لمدة ساعة ونصف الساعة وتمكنوا بمساعدة السكان المحليين، من إخماده. المحليين، من إخماده. يقول بعض السكان ، إن الحريق مفتعل، ولكن هناك من يقول، إن سببه، ربما سقوط شمعة على السجاد بداخل الكنيسة.

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