الرئيس العراقي: عازمون على إصدار تشريعات لبناء الدولة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الحكومة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، عازمة على إصدار تشريعات مهمة لاستكمال بناء الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع، عقده الرئيس العراقي في قصر "السلام" ببغداد مع عدد من أعضاء مجلس النواب والمعنيين في مجلس الوزراء ولجنة النهوض بواقع المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمختصين بشئون

المرأة والأسرة بمناسبة انتهاء الرئاسة العراقية من إعداد وإرسال مشروع قانون مناهضة العنف الأسري إلى مجلس النواب.ونقلت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد عن صالح قوله "إن العراق مر بظروف عصيبة وتعرض للكثير من المشاكل"، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد ربما كانت أولويات لدى مؤسسات الدولة.وأوضح أن مؤسسات الدولة عملت على توفير أجواء سياسية وتفاهمات مرضية لجميع الأطراف عبر دستور صوت عليه غالبية الشعب العراقي، منوها بأن الدستور هو الأساس الذي يجب أن تبني عليه البلاد.ولفت الرئيس العراقي إلى أن إعداد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة فاعلة من أوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد.