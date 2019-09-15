الرصاص يمنع طلاب ليبيا من الذهاب إلى المدارس

لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، هنا تغيب الأناشيد المدرسية وترتفع أصوات القذائف، خاصة بعدما تحولت المدارس إلى مراكز إيواء في العاصمة الليبية طرابلس.
تعيش مدينة طرابلس ونواحيها اشتباكات منذ الرابع من إبريل الماضي، وسط مطالبات من المجتمع الدولي بضرورة العمل على الحل السياسي.
العمليات التي تستمر حتى الآن
بحكومة الوفاق، إن النازحين في طرابلس يتواجدون في نحو 20 مدرسة.
من ناحيته قال خالد مسعود المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أنه من المحتمل أن يتأخر موعد بدء الدراسة هذا العام إثر الأحداث الجارية في العاصمة.
وأوضح أن وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية يتابعان الترتيبات الخاصة بشأن البدائل للنازحين، وأنه من المحتمل أن تفتح المدارس أبوابها منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بدلا من منتصف سبتمبر الحالي.
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