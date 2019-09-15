البرهان يصدر قرارًا عسكريًا بشأن مجموعة من الضباط

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عدة قرارات شملت إعفاء عددا من الضباط للتقاعد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، وقالت إن عددا من القرارات تم بموجبها

ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلى التقاعد.

وقال العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، إن الهدف من

هذه القرارات يأتي في إطار الإجراءات، التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي، حسبما ذكرت الوكالة السودانية

وتأتي تلك الخطوة بعد الإعلان عن 5 محاولات انقلابية فاشلة، كان آخرها المحاولة، التي تمت في يوليو الماضي، واعتقل فيها ضباط كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".