العساف يبحث التطورات مع مسؤول بريطاني

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بجدة، المدير العام للإدارة السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



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