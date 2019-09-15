إدانات واستنكار وتضامن مع المملكة

أدانت الأمم المتحدة ودول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات وبالإجماع استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وخريص «شرق المملكة»، وذلك على هامش اجتماعهم الطارئ أمس بجدة، الذي خصص لمناقشة «إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة». كما أدان عدد من الدول والمنظمات الاعتداء، من بينها تركيا والجزائر وفي وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا، والبحرين وجامعة الدول العربية، وفلسطين وباكستان والكويت ومصر والأردن وأفغانستان وجيبوتي وغيرها.

الاتحاد الأوروبي: الهجمات تهديد للأمن الإقليمي

حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان «هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي»، وأضافت: «في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار». ودعت موجيريني إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.

فرنسا: يجب وقف الأعمال الإرهابية

وأدانت فرنسا الهجمات، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «تُدين فرنسا بشدة هجمات أمس على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة. وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع يجب أن يتوقف»، كما أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها. وأعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته بطائرات بدون طيار «درون» على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص.