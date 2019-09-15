الاتحاد الأوروبي: الهجمات تهديد للأمن الإقليمي
حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان «هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي»، وأضافت: «في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار». ودعت موجيريني إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.
فرنسا: يجب وقف الأعمال الإرهابية
وأدانت فرنسا الهجمات، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «تُدين فرنسا بشدة هجمات أمس على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة. وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع يجب أن يتوقف»، كما أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها. وأعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته بطائرات بدون طيار «درون» على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص.
كانت هذه تفاصيل خبر إدانات واستنكار وتضامن مع المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.