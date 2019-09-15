اتصالين لخادم الحرمين من أمير الكويت والرئيس الفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين من أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أدانا فيه العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، وشددا على وقوف البلدين مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية وما يمس أمنها.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت والرئيس الفلسطيني، على استنكارهما مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.