القوات الخاصة المصرية والأميركية تنفذان التدريب "JCET" لمكافحة الإرهاب

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأميركية التدريب المصري الأميركي المشترك "JCET" لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.

وقال بيان صحفي أصدرته القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال فى المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.

يذكر أن التدريب "JCET" تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأميركية منذ عدة سنوات بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.

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