هرباً من الرئيس التركي.. تضاعف عدد الأتراك طالبي اللجوء لسويسرا

شادي صلاح الدين (لندن)

ارتفع عدد طالبي اللجوء الأتراك في سويسرا بنسبة 130% منذ الانقلاب الفاشل الذي حدث في البلاد في عام 2016، وهو ما أدى إلى قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بحملة قمع غير مسبوقة، تسببت في سجن وهروب الآلاف.

ونقلت صحيفة «سونتاج» السويسرية عن الأمانة العامة للهجرة السويسرية، أن حوالي 2800 تركي تقدموا بطلب للجوء في سويسرا منذ أغسطس 2016، مقارنة بنحو 1200 طلب خلال فترة السنوات الثلاث السابقة. وقال لوكاس ريدر المتحدث باسم وزارة شؤون المرأة: «الزيادة في ملتمسي اللجوء الأتراك هي نتيجة للتطورات الداخلية في تركيا». وفي يوليو الماضي، احتلت تركيا المرتبة الثانية في قائمة «بلدان منشأ» طالبي اللجوء في سويسرا.

وتقول الأمانة العامة للهجرة السويسرية إن العديد من طالبي اللجوء الأتراك يمتلكون وثائق قوية لإجراءات اللجوء الخاصة بهم، ولهذا السبب تمنح سويسرا اللجوء لعدد أكبر من المتوسط من المواطنين الأتراك. ومعدل الاعتراف للعام الحالي هو 62%.

وخلال عملية القمع التي استمرت ثلاث سنوات، منذ محاولة الانقلاب، تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وتمت إقالة حوالي 150 ألفاً من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين وغيرهم، وعلى جانب آخر، ذكرت صحيفة «اوداتف» التركية المعارضة أن النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لمقاطعة قونيا، عمر أومال، قال إن «زمرة مؤثرة ومتصيدون على الإنترنت سيطروا على الحزب».

وقال أومال إن الحزب يسيطر عليه زمرة تسمى «البجع» الذين حصلوا على اسمهم بعد تسريب وثيقة سردت نقاط خلاف بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، مما أدى إلى استقالة أوغلو في عام 2016.

ويلقي العديد من النقاد باللوم على مجموعة أخرى تسمى «متصيدو العدالة والتنمية»، وهو الاسم الذي يطلق على فريق التواصل الاجتماعي المكون من 6000 عضو في الحزب الحاكم، في إطلاق حملة مضايقات وتحرش على الإنترنت ضد المنشقين من الحزب.

وقال النائب السابق إن حزب العدالة والتنمية خاضع لسيطرة كوادر تتألف من هاتين المجموعتين، وانحرفت عن مبادئها التأسيسية وأدارت ظهرها لمطالب الناس.