أردوغان يشتري سيارات فارهة ويطالب مواطنيه بالتقشف

أبوظبي (مواقع إخبارية) كشفت وسائل إعلام تركية، أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اشترى مؤخراً سيارات وصفتها بـ«الفاخرة»، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة. وذكرت صحيفة «زمان» التركية، أن رئاسة الجمهورية التركية أضافت إلى أسطول سيارات أردوغان، 4 سيارات جديدة من نوع مرسيدس، ونشرت صوراً داخلية لإحداها.

وقالت الصحيفة: إن عملية الشراء جاءت في وقت لا يكف فيه الرئيس التركي عن دعوة مواطنيه للتقشف مع تزايد التدهور الاقتصادي في البلا.

ووفق «زمان»، فإن القنصلية التركية بمدينة شتوتجارت الألمانية، تكفلت بإنجاز طلبية السيارات. ويستخدم الرئيس التركي منذ العام الماضي طائرة رئاسية فارهة، قالت وسائل إعلام تركية: إن تكلفتها بلغت 500 مليون دولار، وقد أثار استخدامها موجة غضب كبيرة.

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