قتلى وجرحى في انفجار بريف حلب شمالي سوريا

سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، بالقرب من مشفى مدينة الراعي بريف حلب شمالي سوريا.

ونقل موقع شام برس الإخباري السوري إن الانفجار تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كحصيلة غير نهائية.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت ،الجمعة الماضية على طريق راجو في مدينة عفرين شمال حلب، أدت لسقوط العديد من الجرحى في صفوف المدنيين. اقرأ أيضاً.. قتلى وجرحى جراء تفجيرات وقصف في حلب بسوريا

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