كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان يصدر قرارا عسكريا بإعفاء عددا من الضباط للتقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عدة قرارات شملت إعفاء عددا من الضباط للتقاعد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، وقالت إن عددا من القرارات تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلى التقاعد.

وقال العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، إن الهدف من هذه القرارات يأتي في إطار الإجراءات، التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي، حسبما ذكرت الوكالة السودانية.

وتأتي تلك الخطوة بعد الإعلان عن 5 محاولات انقلابية فاشلة، كان آخرها المحاولة، التي تمت في يوليو الماضي، واعتقل فيها ضباط كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".

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وأدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويعول السودانيون على أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير".

وحسب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر أغسطس الماضي، نصت على تكوين لجنة مستقلة لتحقيق جرائم القتل التي حدثت أثناء فض الاعتصام بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي.

وكانت لجنة تحقيق كونها النائب العام السابق الوليد سيد احمد، قد أعلنت اللجنة في يوليو الماضي عن تورط عسكريين في عملية فض الاعتصام مما تسبب في مقتل 17 وجرح العشرات حسب الإحصاءات الحكومية.