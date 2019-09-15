كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 12 مدنيا جراء تفجير إرهابي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارا عنيفا دوى صداه في بلدة الراعي شمال شرقي حلب أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال المرصد إن سيارة مفخخة جرى تفجيرها في موقف للسيارات قرب مستشفى "جوبان باي"، داخل منطقة "درع الفرات".
وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن التفجير الإرهابي أسفر وفق معطيات أولية عن مقتل 12 وإصابة عدد كبير من المدنيين.
وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المنازل التي تهدمت جراء التفجير قرب المستشفى، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى، كما ألحق التفجير أضرارًا مادية كبيرة بالمستشفى أيضًا.
واختتم المؤشر بيانه بالإشارة إلى أنّ المدنيين كانوا الأكثر تعرضًا للإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 12 عملية إرهابية بما يشكل نسبته 50% من العمليات الإرهابية، وهذا يعود إلى أن الرغبة في إحداث الزعر من قِبل هذه الجماعات تدفعهم عادة إلى استهداف المدنيين.
فعادة ما يتحمل المدنيون الكثير من الأعباء التي لا تتمثل فقط في القتل والترويع بل يصل الأمر إلى حد الوصول إلى الصدمات النفسية بسبب ما يشاهدونه من عنف، إضافة إلى الآثار المالية التي يعاني منها من فقدوا أحد أفراد عائلتهم، خاصة إذا كان رب الأسرة.
وأشارت إحدى الدراسات عام 2017 عن الفئات الأكثر تعرضًا للإرهاب، إلى أنّ أكثر من 50% من العمليات التي قامت بها الجماعات الإرهابية استهدفت مدنيين، وكانت هذه الجماعات هي "بوكو حرام" في نيجيريا والكاميرون والنيجر، "داعش" في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا، "أنصار الإسلام" في مالي وبوركينا فاسو.