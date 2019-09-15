الرئاسيات التونسية.. قيس سعيد ونبيل القروي يتنافسان في جولة الإعادة

وصل المرشحان، قيس سعيد ونبيل القروي، إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، في تونس، وهي ثاني انتخابات بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي.
وتشير الأرقام الأولية، إلى أن قيس سعيد حصل على 19.5 من نسبة التصويت، ونبيل القروي 15,5 في المائة، متبوعا في الرتبة الثالثة عبد الفتاح مورو بـ11,10 في المائة، وعبد الكريم الزبيدي 9,4 في المائة، ويوسف الشاهد، والصافي سعيد.
ورجحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، في حدود 45 بالمائة، في انتظار الإعلان رسميا عن هذه النسبة.
وأضافت بن سليمان، في تصريح ل (وات)، بمقر المركز الإعلامي التابع لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات كانت عادية عموما، معتبرة أنه من الطبيعي حدوث أمور غير متوقعة سعت هيئة الانتخابات بمختلف فروعها إلى تلافيها أو تدارك ما أمكن منها.
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