الرئاسيات التونسية.. قيس سعيد ونبيل القروي يتنافسان في جولة الإعادة

وصل المرشحان، قيس سعيد ونبيل القروي، إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، في تونس، وهي ثاني انتخابات بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي.

وتشير الأرقام الأولية، إلى أن قيس سعيد حصل على 19.5 من نسبة التصويت، ونبيل القروي 15,5 في المائة، متبوعا في الرتبة الثالثة عبد الفتاح مورو بـ11,10 في المائة، وعبد الكريم الزبيدي 9,4 في المائة، ويوسف الشاهد، والصافي سعيد.