بني ملال.. أسرة مشردة تحتج أمام الجماعة والأب: “دوزت 22 سنة فالسجن وعفا عليا الله وبغيت خدمة في الحلال” – فيديو

قصة مأساوية تلك، التي تعيشها أسرة مشردة في بني ملال، تتكون من زوجين وطفليهما، والتي قررت الاعتصام أمام المجلس الجماعي للمدينة نفسها، للمطالبة بسكن لائق، وشغل للعيش بكرامة.

وقال رشيد، رب الأسرة المذكورة، لـ”اليوم24″، إنه سجن لأزيد من 22 سنة، ويحاول في كل مرة الاندماج مع المجتمع، لكن غياب فرص الشغل في المدينة دفعه إلى الاحتجاج أمام مجلسها، لمطالبة المسؤولين بإيجاد شغل له ليستطيع العيش رفقة أبنائه.

وأضاف المتحدث ذاته أنه يعيش التشرد رفقة أسرته الصغيرة، من دون سكن، ولا شغل، ما دفعه إلى الاعتصام، مطالبا المسؤولين بإيجاد حل لقضيته العادلة، حسب تعبيره.