عصبة الأبطال.. الوداد يعود بانتصار مهم من موريتانيا ويضع قدما أولى في الدور القادم

عاد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية الأول في عصبة الأبطال الإفريقية، باناصار ثمين من مديان مضيفه نواذيبو الموريتاني، بنتيجة هدفين اثنين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في إطار ذهاب الدور الأول لأغلى المنافسات القارية.

وأنهى الفريق المغربي، الجولة الأولى متفدما بهدف دون رد، من توقيع اللاعب محمد الناهيري، من كرة رأسية مركزة، وذلك في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

الفريق الموريتاني، حاول الرد على هذا الهدف، وخلق مجموعة من المحاولات الخطيرة، غير أنها وجدت دفاعا صلبا وحارسا متألقا.

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الجولة الثانية، عرفت سيطرة واضحة للفريق الأحمر، الذي رغب في إضافة هدف ثاني، وحسم الأمور مبكرا، قبل العودة للدار البيضاء، غير أن تألق الحارس الموريتاني، وإهدار زهير المترجي، لعدد من الكرات حالا دون ذلك.

وبعد دخوله بديلا في النصف الثاني، أبى اسماعيل الحداد، إلا أن يترك بصمته في المباراة، وسجل ثاني الأهداف، في الدقيقة 72، بعد مجهود فردي متميز.

وبهذا الانتصار، خطا الفريق الأحمر، خطوة مهمة في طريق التأهل للدور المقبل، ولم يتبق له سوى التأكيد في مباراة العودة بالدار البيضاء.