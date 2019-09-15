تونس: تأهل القروي وسعيد للجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إحدى أعضاء حملة مرشح حزب "قلب تونس"، السجين نبيل القروي، أن مرشحهم تأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية.
وقالت العضو التي طلبت عدم كشف هويتها، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" التركية، إنه "وفق إحصائيات لدينا تأكدنا من تأهل مرشحنا".
وأظهرت مؤشرات التصويت تقدم 4 مرشحين في انتخابات الرئاسة التي جرت، الأحد، في تونس.
وأظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها "سيغما كونساي" على تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.
وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية 15.5 بالمئة، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة 11 بالمائة.
وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمائة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمائة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمائة في المرتبة السادسة.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 45 بالمئة في الداخل.
وأشارت معلومات سابقة إلى أن مؤشرات التصويت الأولية تظهر تقدم كل من مرشح حزب "قلب تونس" السجين نبيل القروي، والمرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، والمرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وأغلقت مراكز الاقتراع في تونس، أبوابها الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 تغ).
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في عموم البلاد 35 بالمئة قبل ساعة فقط من إغلاق مراكز الاقتراع، حسبما أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي.
وبعد إعلان مرشحين اثنين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.
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