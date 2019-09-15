غلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية "الوطني الاتحادي" بالإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، إغلاق باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والذي يصادف اليوم الأحد، وذلك وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة مطلع شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه تم انسحاب 20 مرشحاً ومرشحة، بينهم 10 من أبوظبي، و4 من دبي، و5 من الشارقة، ومرشحا من أم القيوين، فيما لم يتم تسجيل أي طلبات انسحاب في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.





وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية المعتمدة للمرشحين يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، والتي اشتملت على 495 مرشحاً ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في جميع الإمارات، ليصل العدد الحالي للمرشحين وبعد تسجيل الانسحابات إلى 475 مرشحاً ومرشحة.

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وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: "مع إعلان اليوم عن إغلاق باب انسحاب المرشحين، تتواصل الجهود لتنفيذ استحقاق انتخابي جديد يضاف إلى مسيرة النجاحات التي تم تحقيقها في الدورات السابقة".

ودعا لوتاه جميع المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للفترة المتبقية من الحملات الدعائية لوضع برامج انتخابية أكثر قرباً من المواطن، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف "أن المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يدركون المسؤولية الوطنية التي يتحملونها تجاه الناخبين وتجاه الاستحقاق الانتخابي الوطني ككل، وهو ما يتطلب من الجميع وضع مصلحة الوطن والمواطن في برامجهم الانتخابية فوق كل اعتبار والالتزام بضوابط الحملات الانتخابية وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات".

كما دعا لوتاه إلى تعزيز التفاعل بين الناخبين والمرشحين بالاطلاع على برامج كل مرشح والتمعن في مضامينها لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي على النحو الذي يضمن وصول من يختارونهم إلى المجلس، بحيث يصبح المواطن أكثر مساهمة وفاعلية في تعزيز دور المجلس ليكون السلطة الأكثر قدرة على نقل قضايا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ورغباتهم.

وكانت قد بدأت الحملات الدعائية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية اعتباراً من يوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول الجاري، لتستمر 27 يوماً حتى تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.