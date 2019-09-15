10 قتلى و15 جريحا بانفجار سيارة ملغومة شمالي سوريا

قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون، في انفجار سيارة ملغومة اليوم الأحد، وفق ما أعلنه المجلس المحلي لمدينة الراعي السورية الواقعة شمالي البلاد.

وقال المجلس في بيان أوردته وكالة "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مستشفى بالمدينة الواقعة على الحدود مع تركيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 15 آخرين، وإلحاق أضرار بالمستشفى.

وتقع مدينة الراعي ضمن منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة مدعومة من تركيا في محافظة حلب شمالي غربي سوريا.

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ويعد شمالي سوريا معقلاً للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مراراً بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، شهد ريف حلب الشمالي الشرقي، العثور على جثة قيادي في صفوف فصائل إرهابية موالية لتركيا وزوجته بمنزلهما.

وتعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل موالية لتركيا من ظاهرة الانفلات الأمني، وسط وقوع انفجارات متتالية بعبوات ناسفة.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قتل 40 إرهابيا بينهم قادة جراء قصف صاروخي استهدف اجتماعا لقياديين من تنظيمات إرهابية مختلفة شرق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وحقق الجيش السوري، الفترة الماضية، تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.