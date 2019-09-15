القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية، مساء الأحد، وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في وقت سابق الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، ووصلت نسبة المشاركة فيها إلى نحو 35%.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي التونسي المحتجز اليوم الأحد، إن القروي تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي بحسب "رويترز" إن التونسيين "قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب".
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صباح الأحد، أمام الناخبين لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 26 مرشحا، خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسي بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.