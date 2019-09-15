بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية، مساء الأحد، وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في وقت سابق الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، ووصلت نسبة المشاركة فيها إلى نحو 35%.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي التونسي المحتجز اليوم الأحد، إن القروي تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.



وقال حاتم مليكي المتحدث باسم القروي بحسب "رويترز" إن التونسيين "قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب".



وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صباح الأحد، أمام الناخبين لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 26 مرشحا، خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسي بالبلاد.

