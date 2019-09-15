الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت يحدد الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365
أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد، عن تحديد الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية.
وأكد بن صالح في كلمة بثها التلفزيون الجزائري أن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة للسلطة المستقلة من أجل ضمان عملها.
ووقع الرئيس الجزائري المؤقّت في وقت سابق الأحد، رسمياً على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وذلك تماشياً مع ما دعت إليها قيادة أركان الجيش في وقت سابق، حين صرح الرّجل الأول بالمؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح عن رغبته في التّعجيل بأن يتم اليوم 15سبتمبر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية .
ووفقاً للتليفزيون الرسمي، استقبل الرئيس الجزائري رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وزير العدل الأسبق محمد شرفي، الذي تمت تزكيته اليوم من قبل هيئة الوساطة والحوار بقيادة الدبلوماسي كريم يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري المؤقت يحدد الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.