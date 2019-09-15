الان تتابع سويسرا تدين الهجمات على أرامكو وتطالب بوقف استهداف السعودية بشكل فوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعربت سويسرا عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في المملكة العربية السعودية. وقالت السفارة السويسرية بالرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر: “إن سويسرا تدين بشدة هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً، وتدعو لتجنب أي تصعيد”.

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