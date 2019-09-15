أفغانسان تعلن مصرع قيادي بارز في طالبان

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الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات _ الخليج 365
أكد الجيش الأفغاني أن غارة جوية قتلت قيادياً بارزاً بحركة طالبان ورفاقه في اقليم سمنجان شرقي البلاد .
وقال فيلق شاهين 209 في بيان أن الغارة الجوية قتلت مولاوي نور الدين ، حاكم الظل لطالبان لاقليم سامانجان إضافة إلى رفاقه، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.
وفي وقت سابق نفذت القوات الأفغانية والأمريكية عمليات لمكافحة الإرهاب في إقليم باكتيكا، جنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 120 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، طبقاً لــ "خاما برس" .
وذكر فيلق الرعد 203 أن القوات الأمنية الأفغانية نفذت العمليات بدعم سلاح الجو الأمريكي في منطقة "وارماما".
وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 90 مسلحاً على الأقل من طالبان خلال العمليات وأصابت 20 آخرين على الأقل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق الرعد 203 أن قوات الأمن دمرت أيضاً 23 دراجة نارية وجراراً زراعياً وبعض الأسلحة خلال العمليات.
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