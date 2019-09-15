شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفي علاقته بالهجوم ضد منشآت نفطية سعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بغداد)نفى العراق اليوم (الأحد) أي علاقة له بالهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية بعدما تحدثت وسائل إعلام عن احتمال أن يكون جرى انطلاقا من الأراضي العراقية.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان أمس إن العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة، مؤكداً التزامه الدستوري ومنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه.
وشدد على أن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور.
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