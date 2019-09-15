طوارئ في الكويت.. تشديد الإجراءات الأمنية بعد تحليق طائرة مسيرة على ساحل البلاد

الموجز

أعلنت دولة الكويت عن تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك قد وجه الجهات الأمنية والعسكرية إلى "تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت"، وذلك بعد اجتماعه مع عدد من الوزراء وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح قد أعلن أن القيادات الأمنية باشرت إجراء تحقيق بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

وأضاف الصالح أن القيادات الأمنية قدمت إيجازاً بشأن آخر التطورات الأمنية والأعمال التخريبية التي استهدفت منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية.

وطالب الصالح الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من أي خطر.

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وسارعت السعودية، اليوم الأحد، للعمل على إعادة تشغيل منشأتين نفطيتين تعرضتا لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة، وهو الأمر الذي تسبب في خفض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف، في وقت رفضت إيران الاتهامات الأميركية لها بالوقوف وراء العملية.

وأعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، مسئوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لمجموعة أرامكو الحكومية العملاقة أمس السبت.

ويخوض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، حربا مستمرة على مليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بمسئوليتها عن الهجمات، مشيراً إلى عدم وجود أدلة تثبت أن "هذا الهجوم على إمدادات الطاقة العالمية نُفّذ من اليمن".

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المحتمل أن تكون العمليات قد تم شنها من الأراضي العراقية، إلا أن العراق نفى استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشآتي نفط في السعودية، مشيرا إلى واقعة أوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة.