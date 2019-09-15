وزير الخارجية الايراني: قلقون من الوضع في كشمير

اعلن وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ لدى استقباله نائب وزير الخارجية الهندي ويجي كوخال عن "تطلع ايران لتوظيف الطاقات المتاحة للتعاون الثنائي"، معربا عن قلقه ازاء اوضاع الاهالي في ​كشمير​.

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