نوري المالكي: أهل الموصل دفعوا ثمنا باهظا لوطنيتهم

أكد رئيس ​الحكومة العراقية​ الأسبق، ​نوري المالكي​ أن "مدينة ​الموصل​ وأهلها دعاة لمركزية ​الدولة​، لكنهم دفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم الباهظ"، مشيراً إلى أن "الموصل تضم نسيجا اجتماعيا متآلفا، ومن الضروري استثمار وتوظيف هذا التنوع من أجل تعزيز الثقة والمشاركة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء المحافظة".

وأشار المالكي إلى "أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين القوى السياسية والمواطن من أجل تجاوز التحديات، والشروع في اتمام عملية إعمار المدن التي تضررت من جراء الاٍرهاب والمساهمة في عودة النازحين".