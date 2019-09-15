شدّد رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الاعتداء على شركة "​أرامكو​" مرفوض ومدان ولا يمتّ بحسن النوايا بصلة"، مركّزًا على أنّ "​سياسة​ التفاوض تحت النار غير مجدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان: الاعتداء على أرامكو مرفوض ومدان وسياسة التفاوض تحت النار غير مجدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.