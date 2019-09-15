أبو الحسن: على الدولة أن تصغي لأنين الشباب ومطالبهم وتؤازر طموحاتهم

أكد أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ "السعي الدائم لإعلاء دور الشباب وتحفيزهم على العطاء، انطلاقا من الإيمان الراسخ، بأن الوطن يقوم على المبادرة والتجديد، ويحتاج إلى سواعد أبنائه، وخاصة النشء الذين يشكلون عنوان ​المستقبل​ والنجاح".

وخلال رعايته الندوة التدريبية المجانية، التي نظمتها "رابطة آل أبو الحسن"، في المركز الاجتماعي في بلدة بتخنيه في ​المتن الأعلى​، بعنوان "مبادئ النجاح - من حقك تنجح"، اعتبر أبو الحسن أن "إنقاذ ​لبنان​ يحتاج للتفاعل مع أبنائه ولتقديم كل الخطوات اللازمة من قبل كل مسؤول في موقعه، وعلى مستوى ​الدولة اللبنانية​، التي يجب أن تصغي لأنين الشباب ومطالبهم وتؤازر طموحاتهم وأفكارهم البناءة، بتسهيلات عملية وخطوات تحفيزية لمشاريعهم، بدلا من التفرج على نزف الوطن بخسارته المستمرة للأدمغة المثمرة، عبر ​الهجرة​ القسرية، التي تواجه شبابه الذين يقفون على أبواب السفارات، مطالبين بفتح باب الهجرة"، مؤكدا أن "الثروة الحقيقية للبنان، ليست بموارده المادية، ولا هي بموارده النفطية فقط، إنما هي بموارده البشرية التي تتجسد ب​الشباب اللبناني​".

وشدد على "أهمية تعميم ثقافة الأخوة والرفاقية"، مؤكداً أن "الحضور لهذه المناسبة يأتي احتراما للمبادرة التي قام بها المحاضر عمر أبو الحسن، الذي آمن بأهمية المبادرة، وعمل من منطلق دوافعه الإنسانية والمهنية والاجتماعية في أصعب الظروف، التي كان يمر بها لبنان، وأعطى الصورة الرائدة بدقته ووعيه وصدقه، فكان مثال الشباب الواعد الباحث عن المعرفة والحقيقة، مما شكل دليلا على الدور الريادي، الذي يقوم به اليوم، حيث نراه أمامنا محاضرا، يسعى لتحقيق مستقبل أفضل للشباب، ويحفز الأجيال الصاعدة على النجاح بجهد يقوم به على مستوى القطاع المهني، والعمل الاجتماعي".