الصمد اتصل بفتفت لمتابعة قضية القرنة السوداء قبل جلسة مجلس الوزراء

أجرى النائب ​جهاد الصمد​ إتصالا بالنائب ​سامي فتفت​ من أجل التنسيق مع نائب ​المنية​ ​عثمان علم الدين​، بهدف تحديد موعد مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، لطرح موضوع النزاع الحاصل بين قضاءي بشري و​الضنية​ حول ​القرنة السوداء​ وبركة سمارة وجوارهما، وذلك قبل انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

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