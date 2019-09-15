باسيل: نحن تيار ينتمي الى الدولة فقط فلا ميليشيا في تاريخنا وولدنا من رحم الجيش

اعتبر رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن "الفوز بالتزكية شكل من اشكال الديمقراطية والتي تحدث في ​حالات​ إما يكون هناك اجماع أو أكثرية ساحقة راضية وتعطي ثقة لشخص محدد إما بسبب هذه ​الاكثرية​ هناك ناس ترغب في الترشح لرئاسة التيار أو الحزب ولكن ترى النتيجة مسبقا لذلك لا تترشح"، مشيراً إلى أن "التيار الوطني الحر هو الحزب الوحيد في ​لبنان​ الذي يُنتخب رئيسه من ​القاعدة​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت باسيل إلى "إنني لا اعتقد انه تم اقصاء احد من الترشح وفي الولاية الاولى لي في الرئاسة اختارني ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وأيد ذلك في التيار نسبة 80 في المئة وفي هذه المرة التيار أعطى هذه الثقة بنسبة 90 في المئة ولكن في السنوات القادمة لا نعلم كيف ستكون الظروف وبصراحة كنت اتمنى ان يترشح احد، ولم يحصل ذلك، ففزت بالتزكية ولكنني كنت مستعد للانتخابات الفعلية".

وأوضح "إنني ليس من آل عون وأنا شرف لي أن أكون صهر الرئيس عون ولكن انا واحد من أفراد هذه العائلة وأعتقد أن هذه الفرصة متاحة للجميع وأفصل بين الامور الشخصية والامور العامة ولو تم فرضي على "التيار الوطني الحر" لكنا رأينا اعتراض سريع لأن طبيعة التيار الوطني الحر انه ثوري ولا يقبل ان يفرض عليه احد اي شيء وكوني صهر الرئيس عون لا يساعدني ولا يبعدني عن أي امر"، معتبراً أنه "اذا لم نطوّر النظام في "التيار الوطني الحر" نقع في الجمود، وقوة التيار هي في صلابة مبادئه ومرونة حركته".

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وأشار إلى أنه "خلال التحضير للانتخابات الداخلية لـ"التيار الوطني الحر"، ترشحت مع نائبين للرئيس وذلك بعد حركة تشاور واسعة وعندما وصلت الى هذه النتيجة اقترحت تعديل القانون الداخلي للتيار بأنه من الضروري ان يكون للرئيس اكثر من نائبين وهذا جزء من مشروعي الانتحابي وهو تعديل الكثير من الامور في نظام الحزب الداخلي"، مؤكداً "إنني اعتز وافتخر بالسيدتين اللتين تتوليان منصب نائب الرئيس وهما تتمتعان بصفتين، لهما تاريخ وعندهما مستقبل".

واعتبر أنه "في "التيار الوطني الحر" طاقات كبيرة ومن حقهم ان يتنافسوا على الخدمة العامّة، ومعيارنا هو القدرة والانتاجية والالتزام"، مشيراً إلى ان "كل نائب ووزير ومسؤول في "التيار الوطني الحر" هو موضع مساءلة ليستحق منصبه بالعمل والانتاجية"، لافتاً إلى "إننا في "التيار الوطني الحر" نخاطب الشباب بلغة واحدة".

وإكد "إننا تيّار ينتمي الى الدولة فقط فلا ميليشيا في تاريخنا"، نافياً "وجود أي توتر بين "التيار الوطني الحر" والجيش زنحن لا ننفصل عن الجيش ونحن ولدنا من رحمه وهناك من يسوق لهذه الامور الكاذبة"، مشيراً إلى أن "هذه الشائعات انتشرت بسبب الاجراءات التي طالبنا بأخذها في الموازنة الماضية وأنا كان لدي موقفا واضحا أنه علينا ان نتخد اجراءات في كل شيء وهذه الاحراءات ستطال الجميع ولكن تم تصويب الامور ضد الجيش ولم نقترح اي اجراء يصيب حقوق الجيش في الموازنة ولكن الاجراءات لا يجب ان تطال حقوق أي احد وخاصة الجيش البلناني لانه لديه وضعه خاص ولكن لا يمكن أن يبخل على احد لانه من مميزاته التضحية وفي حال ستطالهم الاجراءات ستطالهم في النهاية زذلك بعد رؤية أن الجميع بأنهم قدموا التضحيات من أجل الدولة ومن حقهم الانتفاص عندما يرون عبر الاعلام أن الاجراءات تطالهم فقط و حاولوا تشويه موقفنا وضرب علاقتنا بالجيش حتى وصلت بهم الامور للقول انني كنت وراء تسريب صورة قائد الجيش جوزيف عون الاخيرة".