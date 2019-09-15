شكرا لقرائتكم خبر عن سببان وراء ضعف تفاعل الأحزاب مع السوشيال ميديا.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، أن مستوى تفاعل الأحزاب مع مواقع التواصل الاجتماعى ضعيف لعدة أسباب، على رأسها الجانب المادى، حيث إن تدشين العديد من الصفحات والتفاعل القوى معها يتطلب تكاليف عالية وهو ما تفتقده معظم الأحزاب فى مصر.

وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ"الخليج 365"، إن السبب الثانى وراء عدم تفاعل الأحزاب مع السوشيال ميديا هو افتقار أغلبها للكوادر القادرة على استخدام السوشيال ميديا وتطويعه بشكل جيد لصالح التعريف ببرنامج الحزب على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وقال اللواء محمد الغباشى، إن حزب حماة الوطن بدأ خلال الفترة الأخيرة الانتباه إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ودشن صفحة تدعى "ملتقى حماة الوطن"، لتلقى أسئلة المواطنين حول برنامج الحزب وأهدافه، لافتا إلى أن أى حزب عليه أن يكون له دور كبير فى السوشيال ميديا وينتزعه من أيدى الفوضويين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والشائعات.

ولفت نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الحزب سيسعى إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة المقبلة فى توضيح الحقائق وتوعية المصريين بخطورة الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان والرد عليها من أجل عدم ترك السوشيال ميديا ساحة للتنظيمات الإرهابية تسعى من خلالها لاستقطاب الشباب وترويج الأفكار المتطرفة، والتحريض ضد الدولة المصرية عبر سلاح الأكاذيب والشائعات.

كان مؤتمر الشباب الثامن الذى انعقد فى مركز المنارة، ناقش خطورة استخدام السوشيال ميديا من قبل التنظيمات المتطرفة فى نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.