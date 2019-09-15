رسميا.. السنوسي رئيسا لعصبة الهواة

لولاية ثانية على التوالي، تم عشية اليوم، انتخاب جمال السنوسي بالإجماع، رئيسا للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، وذلك خلال الجمع العام العادي، الذي تم تنظيمه بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.

ونافس السنوسي، رئيس نادي نهضة سطات، نفسه في هذا الجمع العام، بعد أن كانت لائحته هي الوحيدة التي قدمت ترشحها.

وعبر السنوسي، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب انتخابه على رأس عصبة الهواة لولية ثانية، عن ” استعداده للمساهمة في تطوير كرة القدم المغربية ومختلف أقسم الهواة، معتبرا بأن هذا الانتخاب هو تكليف، اكثر من مكونه تشريف”.