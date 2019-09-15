نفوق عدد كبير من الأسماك في واد ماسة ومطالب بالتدخل العاجل!

فوجئ عدد من المواطنين في دوار أملالن، التابع للجماعة القروية سيدي “واساي”، جنوب أكادير، أمس السبت، بنفوق عدد من الأسماك، في واد ماسة، وسط مخاوف من إصابة المواطنين بأوبئة، خصوصا أن مياه هذا الواد تستعمل في الزارعة.

وفي هذا السياق، أوضحت جمعية “بييزاج للبيئة”، أنها تجهل إلى حدود الساعة أنواع هذه الأسماك، وأسباب نفوقها في واد ماسة.

وأشارت جمعية “بييزاج للبيئة”، اليوم الأحد، في بلاغ، أصدرته بخصوص هذا الموضوع، إلى أن نفوق هذه الأسماك ، يكون نتيجة، التسمم، أو التلوث المتسرب إلى المياه، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة”.

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ودعت جمعية “بييزاج للبيئة”، الشرطة البيئية التابعة للدرك الملكي، بأخذ عينات لإجراء التحاليل والتشريح، في المختبر الوطني، التابع للدرك الملكي، لمعرفة أسباب نفوق هذه الأسماك، وذلك بعد فتح بحث، وإنجاز محضر معاينة مع السلطات المحلية”.

وشددت الجمعية ذاتها على “منع استعمال هذه الأسماك لأي أغراض”، داعية إلى” جمعها، والتخلص منها، وفق شروط، تحفظ السلامة والصحة العامة للمواطنين”.

وطالبت جمعية “بييزاج للبيئة”، “مراقبة جودة مياه الوادي، لاسيما أن هذه المياه تستعمل لأغراض زراعية في المنطقة، وهذا ما يقتضي تتبع مستمر من طرف السلطات المختصة، مخافة الإصابة بأوبئة في صفوف المواطنين”.