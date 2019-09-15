استجابة لطلب جماهيره.. حركة الضمير الأخضر تتكفل ببرنامج خاص لأنصار هلال القدس الفلسطيني بالمغرب

أصدرت حركة الضمير الأخضر، المساندة لفريق الرجاء الرياضي، بلاغا، اليوم الأحد، أكدت، من خلاله، تكفلها باستقبال جمهور نادي هلال القدس الفلسطيني، الذي سيحضر لمتابعة لقاء فريقه أمام الفريق الأخضر، برسم ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأشار بلاغ الحركة إلى أن هذه الأخيرة أخذت على عاتقها تنفيذ برنامج الاستقبال، والمواكبة اللوجستيكية، لأنصار الفريق الفلسطيني، أثناء فترة إقامتهم في المغرب، لمساندة فريقهم، والمتمثلين في مجموعة هلالي، ورابطة جماهير وكشافة نادي الهلال.

وتأتي بادرة حركة الضمير الأخضر استجابة لطلب موجه إليها من طرف، مجموعة هلالي، ورابطة جماهير وكشافة نادي الهلال، والقاضي باستقبالهم، خلال مدة إقامتهم في المغرب، والتي تم تحديدها في الفترة ما بين 17 و24 شتنبر الجاري.

Advertisements

يذكر أن فريق الرجاء أقدم على تأجيل الموعد، المحدد سلفا لمباراته أمام هلال القدس، إذ كان مقررا خوضها في 21 من الشهر الجاري، قبل أن يحدد، يوم 23 من الشهر ذاته، تاريخا لخوض المواجهة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.

ويعود سبب تغيير موعد اللقاء إلى التزام ستة لاعبين من الرجاء بخوض ذهاب تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، رفقة المنتخب المحلي، ضد الجزائر، يوم 21 من الشهر الجاري، وهو ما يصادف التاريخ الأول لمباراة الرجاء العربية.