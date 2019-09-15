اعتقال خريج برنامج “كوميديا”..يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب بفرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية، خلال الأسبوع الجاري، الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي، في مدينة غرونوبل. وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السلطات الفرنسية وجهت إلى خريج برنامج “كوميديا”، تهما تتعلق باغتصاب شابة فرنسية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عبد الفتاح جوادي الذي غادر سابقا المغرب، قبل أن يستقر بسويسرا، يوجد رهن الاعتقال بعد أن صادرت السلطات الفرنسية جواز سفره.

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