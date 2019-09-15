مصرع عامل من أم الفحم نتيجة سقوطه عن علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي وليد كيوان محاميد، من سكان مدينة أم الفحم، مصرعه، مساء اليوم الأحد، نتيجة سقوطه عن علو، خلال عمله في ورشة بناء في المدينة.

وقدّم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للعامل وحاول إنقاذ حياته، لكن فشلت كل المحاولات وأقرت وفاته في المكان.

وسقط محاميد من مكان عال في منزل قيد الإنشاء.

وتُوفي عامل آخر في حادق عمل داخل مصنع في مدينة حيفا في وقت سابق اليوم.

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منذ بداية العام الجاري، وحتى اليوم، توفي 64 عاملا في قطاعات العمل المختلفة، وسط استمرار حوادث العمل القاتلة.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.