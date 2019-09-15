مدرب أبناء الرينة: نسعى لمواصلة الفوز وتحقيق هدفنا بالارتقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء الرينة فوزه الأول في دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب"، على حساب هبوعيل رموت منشيه برباعية مقابل هدف وحيد للأخير.

وسيلاقي أبناء الرينة في مباراته المقبلة هبوعيل صندلة بالدوري يوم الجمعة القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء الرينة، حنا فرهود، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "كان من المهم بالنسبة لنا الفوز بعدما تعثرنا في المباراة الأولى، وقد تمكنا من حسم المباراة لصالحنا منذ الشوط الأول، وكلي أمل بأن يمنحنا هذا الفوز دفعة من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل صندلة، بحيث سنواجه فريقا قويا وبدورنا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث".

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وأشار إلى أنه "ستكون هناك منافسة قوية في الدوري خصوصًا وأن هناك عدة فرق أبدت استعدادها للمنافسة على الصعود، ومن ناحيتنا سننافس على حصد بطاقة الصعود حتى الرمق الأخير".

وأضاف "أؤمن بالكادر الموجود ومع ذلك سنقوم بتعزيز الفريق بلاعبين من الطراز الأول حتى تكون لنا كلمة قوية جدا في الدوري".

وختم فرهود بالقول "من هنا أدعو جماهير الفريق لدعمنا ومؤازرة اللاعبين على مدار الموسم، حتى نفرح سوية في نهاية المطاف بالصعود إلى مستوى الدرجة الأولى".