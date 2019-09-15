مدرب أبناء عرعرة عارة: كنا نستحق الفوز بافتتاحية الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق أبناء عرعرة عارة نقطة واحدة في مباراته الأولى بدوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بعد تعادله أمام أبناء زلفة بنتيجة هدف لكل منهما.

ويستعد فريق أبناء عرعرة عارة لاستضافة هبوعيل مجدال هعيمك في مباراته المقبلة بالدوري يوم الجمعة القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قدمنا أداء ممتازا في المباراة الأولى لنا في الدوري، وأنا راض عن الأداء رغم أننا كنا نستحق الفوز في المباراة بعد وصولنا لأكثر من فرصة تهديفية محققة إلا أن الحظ وقلة التركيز منعنا من تحقيق ذلك".

وأضاف أن "لدينا فريق قوي وأنا أؤمن باللاعبين الموجودين، وأنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل مجدال هعيمك على أمل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

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وأشار إلى أننا "نخوض أول موسم لنا في الدرجة الأولى بعد الصعود التاريخي للفريق بدون ملعب بيتي، وبدون شك هذا سيؤثر علينا باعتبار أن الملعب البيتي يحفز اللاعبين بصورة أكبر ويعزز من معنوياتهم، لكن مع ذلك سنبذل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق هدفنا هذا الموسم".

وتابع أن "هدفنا هو البقاء بشكل مشرف في الدوري باعتبار أن هذا الموسم الأول لنا في الدرجة الأولى، وفي حال سنحت أمامنا فرصة التقدم أكثر بلائحة الدوري بالطبع لن نهدرها".

وختم نجيدات بالقول "من هنا أدعو جماهير الفريق للالتفاف من حولنا ودعم اللاعبين على مدار الموسم، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".