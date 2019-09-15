شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الإثنين والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين، الموافق 13 سبتمبر/أيلول 2019م، وهي كالتالي: وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة :609. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) ، الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة : عدن- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. رقم الرحلة : 649. خط الرحلة : عمان- عدن. Advertisements الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الإقلاع : 22:30 مساء.، الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019م. رقم الرحلة :607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الإقلاع : 06:00 صباحا. (توقيت القاهرة) ، الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة : سيئون- القاهرة. الإقلاع : 16:30 مساء . ، الوصول: 19:15 مساء.

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