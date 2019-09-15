شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز الاقتراع في تونس استعدادا لعملية فرز الأصوات والان مع التفاصيل

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وقد اعلنت الهيئة في وقت سابق أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% قبيل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.

وقد فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صباح الأحد، أمام الناخبين لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية من بين 26 مرشحا، خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وسط حالة ترقب وضبابية تسود المشهد السياسي بالبلاد.

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ودعا نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في وقت سابق الأحد، الشباب إلى اللحاق بالتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وقال بفون في مؤتمر صحفي موجها حديثه للشباب التونسي: "اخرجوا واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011"، وتابع: "شباب تونس.. أمامكم ساعة قبل إغلاق مراكز الاقتراع".

ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحا بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحي ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدي الذي يعتبر حسب المراقبين من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة التونسية.