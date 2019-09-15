شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للرئيس الايراني بعد الهجمات الارهابية على مصافي أرامكو السعودية والان مع التفاصيل
علق الرئيس الايراني حسن روحاني حول الحادث الارهابي الذي قامت به ضد منشأتي مصفاه تابعة لأرامكو في المملكة العربية السعودية.
ودعا روحاني الى اقرار هدنة في اليمن وحل أزمات المنطقة عبر الحوار مؤكدا أن العامل الرئيس المزعزع لاستقرار المنطقة هو التدخلات الأمريكية.
وقال روحاني اليوم الأحد قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول التسوية السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار.
وتابع: "على الأمريكيين أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني".
في المقابل هاجم سياسيون ومراقبون تصريحات روحاني واعتبروا ذلك تنصل من عملها الارهابي في مهاجمة مصفاة في منطقة البقيق.
واعتبروا أن ايران هي من قامت بهذه العملية الارهابية، لكنها اوعزت للحوثيين بتبني الحادثة.
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