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عبارات مسيئة على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف

الأحد 2019/9/15 10:15 م بتوقيت أبوظبي

عبارات مسيئة كتبها متطرفون على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل

اعتدى متطرفون إسرائيليون، الأحد، على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بخط شعارات معادية لأوروبا على مدخل مقر البعثة بينها: "الاتحاد الأوروبي اخرجوا" و"الألمان قتلوا اليهود".

وقال إيمانويل غيوفريه، سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، في تغريدة على "تويتر": "اليوم تم تخريب مكتب وفد الاتحاد الأوروبي بشعارات تهديد على الجدران، لم يكن أحد من زملائي في المكتب حيث إننا نغلق يوم الأحد، هذه الحادثة مؤسفة ويجب إدانتها، سنواصل القيام بعملنا".

من جهتها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذه الحادثة التي تهدف إلى ترهيب الاتحاد الأوروبي وموظفيه مؤسفة ويجب إدانتها، بعثة الاتحاد الأوروبي على اتصال مع سلطة إنفاذ القانون ومع وزارة الشؤون الخارجية لضمان اتخاذ تدابير أمنية كافية".

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ولم تتضح دوافع هذا الاعتداء ولكن الاتحاد الأوروبي اتخذ في الأيام الأخيرة سلسلة مواقف رافضة لقرارات الحكومة الإسرائيلية ومن بينها تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه.

وقبل يومين، أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها العميق بشأن إعلان إمكانية ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وخصوصا وادي الأردن والساحل الشمالي للبحر الميت".

وأضافت، في بيان مشترك: "ذلك يشكل، في حال تنفيذه، انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وسوف تواصل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن أي إجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتعرقل إمكانية التوصل إلى حل الدولتين استنادا إلى حدود عام 1967، وتجعل تحقيق سلام عادل ودائم أكثر صعوبة".

وردا على الاعتداء قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "أشعر بالفزع والإدانة للتخريب المشين لبعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على أمن جميع البعثات الدبلوماسية.. تحقق الشرطة الإسرائيلية في القضية، وأتوقع تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة".

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