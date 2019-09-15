"هيئة الانتخابات" التونسية تحث الشباب على اللحاق بالتصويت

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/9/15 08:58 م بتوقيت أبوظبي
تراجع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية - الفرنسية
دعا نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، الشباب إلى اللحاق بالتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
وقال بفون في مؤتمر صحفي موجها حديثه للشباب التونسي: "اخرجوا واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011"، وتابع: "شباب تونس.. أمامكم ساعة قبل إغلاق مراكز الاقتراع".
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% قبيل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع.
وذكر أن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية الاقتراع بلغت 64%.
وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بتوقيت تونس (19:00 بتوقيت جرينتش)، على أن يتم بعدها الانطلاق في عملية الفرز للإعلان عن النتائج الأولية.
ويتنافس في الانتخابات 25 مرشحا بعد انسحاب المرشحين سليم الرياحي ومحسن مرزوق لصالح عبدالكريم الزبيدي الذي يعتبر حسب المراقبين من أبرز المرشحين للفوز بالرئاسة التونسية.
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