القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا لمكافحة الإرهاب

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نجاة الجبالي - القاهرةالأحد 2019/9/15 08:55 م بتوقيت أبوظبي
جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري (JCET) لمكافحة الإرهاب
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية، الأحد، تدريبا مشتركا (JCET) على مكافحة الإرهاب، وذلك بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.
ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فإن التدريب المشترك يجري في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها.
كما شمل تنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة، والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة العمليات، وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.
وألقى قائد قوات الصاعقة المصرية، كلمة رحب خلالها بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، مؤكدا عمق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
جدير بالذكر أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.
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