انت الان تتابع البيت الأبيض لا يستبعد اجتماعا بين ترامب وروحاني رغم هجوم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
لمح البيت الأبيض اليوم الأحد إلى عدم استبعاده احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني وذلك رغم اتهام واشنطن لطهران بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين.
وقالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي إن الهجوم الذي وقع يوم السبت "لا يساعد" فرص عقد اجتماع بين الزعيمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر لكنها تركت الباب مفتوحا لإمكانية عقده.
وقالت لمحطة فوكس نيوز "أنتم لا تساعدون قضيتكم جيدا" بمهاجمة السعودية والمناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
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