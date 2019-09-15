الان تتابع صفاء الهاشم: “يجب أن يدفع الوافدون إلى الكويت ثمن الهواء الذي يتنفسونه” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365
دعت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، إلى استيفاء رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون “حتى على الهواء الذي يتنفسونه”.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، طالبت الهاشم بتطبيق الحكومة لاقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق “لأنه آن أوان تطبيقه”، مجددة ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات “والمطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد”.
وحذرت الهاشم، وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات، معلنة أن “ما يحدث غزو غير طبيعي”.
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